Spalletti messaggio di Gasperini | Rapporto amichevole clima sereno tra noi Sta cercando di portare il suo calcio e le sue idee
Gian Piero Gasperini ha sottolineato un rapporto amichevole e un clima sereno con Spalletti, evidenziando il suo impegno nel portare il suo calcio e le sue idee. La conferenza stampa alla vigilia di Juve-Roma ha messo in luce l’armonia tra i due allenatori, pronti a sfidarsi con rispetto e determinazione.
In conferenza stampa alla vigilia di Juve Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato così del suo rapporto con Luciano Spalletti, tecnico della Juventus. Le sue dichiarazioni. SPALLETTI – «Il rapporto con Luciano è sicuramente amichevole, quando era all'Inter è capitato di incontrarci, quando era con la Nazionale ci sentivamo chiaramente spesso perché ci erano i giocatori che lui convocava e è venuto spesso anche a Zingonia. Adesso che è con la Juve ci sentiamo poco, però ci saluteremo sicuramente e cordialmente, il clima tra noi due è sereno.
