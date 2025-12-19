Spalletti messaggio di Gasperini | Rapporto amichevole clima sereno tra noi Sta cercando di portare il suo calcio e le sue idee

Gian Piero Gasperini ha sottolineato un rapporto amichevole e un clima sereno con Spalletti, evidenziando il suo impegno nel portare il suo calcio e le sue idee. La conferenza stampa alla vigilia di Juve-Roma ha messo in luce l’armonia tra i due allenatori, pronti a sfidarsi con rispetto e determinazione.

Spalletti, messaggio di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Juve Roma di Serie A. Le sue dichiarazioni. In conferenza stampa alla vigilia di Juve Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato così del suo rapporto con Luciano Spalletti, tecnico della Juventus. Le sue dichiarazioni. SPALLETTI – «Il rapporto con Luciano è sicuramente amichevole, quando era all’Inter è capitato di incontrarci, quando era con la Nazionale ci sentivamo chiaramente spesso perché ci erano i giocatori che lui convocava e è venuto spesso anche a Zingonia. Adesso che è con la Juve ci sentiamo poco, però ci saluteremo sicuramente e cordialmente, il clima tra noi due è sereno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

