Spalletti Juve, l’allenatore analizza la crescita del gruppo e chiede continuità dopo la vittoria di Bologna per cambiare volto alla stagione. La convincente vittoria ottenuta in trasferta contro il Bologna non ha portato in dote alla Juventus solamente tre punti fondamentali per la classifica, ma ha rappresentato un potenziale punto di svolta per l’intera stagione. Nella conferenza stampa di vigilia del big match contro la Roma, Luciano Spalletti è tornato con grande enfasi sulla prestazione offerta dai suoi ragazzi al Dall’Ara, utilizzandola come manifesto programmatico per il futuro immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti Juve, il tecnico applaude i suoi e traccia la strada per la rivoluzione: «Ce l'abbiamo lì a portata di mano ma serve questo». La riflessione in conferenza

Leggi anche: Spalletti applaude i suoi: «Col Bologna il banco di prova era di quelli durissimi. Roma? Se non è uguale sarà peggio, servirà questo per batterli»

Leggi anche: Settore giovanile Juventus, Ferrero traccia la strada: «Il nostro principale obiettivo è questo dall’estate scorsa e non solo è questo»

