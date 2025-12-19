Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha rilasciato la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. La conferenza di Spalletti. Che cosa vorrebbe vedere domani sera? «Mi ha fatto piacere averli visti bene e soltanto con il Bologna abbiamo visto questo miglioramento. I ragazzi l’hanno fatto in una partita tosta e difficile. Questo può portare determinazione ed andare a prenderci altre cose. Dobbiamo mantenere le cose nel lungo periodo per fare la differenza». Come sta Milik? «Milik domani è convocato. Io l’ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di fare il gioco che ha sempre voluto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti: «David hanno fatto bene a non invitarlo più a cena, metteva il parmigiano sulla pasta con le vongole»

Leggi anche: “Il mio ultimo programma in Rai andò bene. Era piaciuto così tanto che non me l’hanno fatto più fare, al mio posto ci hanno messo delle smandrappate”: così Syusy Blady

Leggi anche: Il Made in Italy fatto a pezzi: allarme dazi sulla pasta

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Spalletti avverte: 'Ecco cosa voglio da David'; Spalletti gela David prima di Juventus-Pafos: Ha bisogno di giocare? Anche io avrei bisogno di allenare Real Madrid o Barcellona; “È la vittoria più importante da quando sono qui”: perché Spalletti è così felice della sua…; Spalletti: Vittoria più bella da quando sono alla Juve. Cabal è un cavallo, David....

Spalletti e la battuta su David che fa ridere tutta la sala stampa: "Meno male che non l'hanno portato a cena..." - L'allenatore dei bianconeri è intervenuto sulla situazione con la sua solita ironia: cosa ha detto in conferenza ... corrieredellosport.it