Spalletti convoca Milik è alla ricerca disperata di un attaccante vero per la Juventus
Luciano Spalletti le sta provando tutte pur di dare alla sua Juventus un attaccante degno di questo nome. Lo aveva risolto in trenta secondi il mistero del centravanti. Tanto aveva impiegato il tecnico bianconero a decidere chi dovesse giocare tra Duran, David e Openda. Perché la differenza è lampante. Poi, però, il destino si è accanito con Luciano e Vlahovic si è fatto male. Big Luciano si è ritrovato a dover scegliere tra David e Openda. Tra lui e lei. Addirittura a Napoli inizialmente non ha fatto giocare nessuno dei due, salvo poi dire che aveva sbagliato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Milik, guarda chi si rivede?! FOTO con il tennista Alcaraz e quella battuta sull’infortunio… Cos’è successo per l’attaccante della Juventus
Leggi anche: Cagliari Sassuolo 1-2 LIVE: rossoblù alla disperata ricerca del pareggio!
JUVENTUS - Spalletti: "Milik convocato con la Roma, è come un bambino felice" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: "Sabato Milik sarà convocato, è come un bambino felice. napolimagazine.com
Spalletti: “Fatto bene in una partita tosta. Bremer titolare. Milik sarà convocato. Su Gasperini…” - Io l'ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di fare il gioco che ha sempre voluto. tuttojuve.com
Juve: Spalletti 'Milik domani convocato, è come un bambino felice' - "Domani Milik sarà convocato, è come un bambino felice": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, sul rientro a disposizione del polacco a 574 giorni dalla sua ultima apparizione in campo. sport.quotidiano.net
Il gesto di #Spalletti. Il tecnico bianconero convoca ogni allenamento anche Alessio e Ricky #fblifestyle - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.