Spal il Pietracuta sogna uno storico bis | Dopo il colpo al Mazza vogliamo la Coppa

Il Pietracuta si presenta alla nuova stagione con l’ambizione di ripetere il successo storico, puntando alla conquista della Coppa. Dopo il colpo al Mazza, la squadra alimenta sogni e aspettative, determinata a scrivere un’altra pagina importante della sua storia. La vigilia del campionato vede i biancazzurri pronti a sfidare ogni avversario con la convinzione di poter trionfare, confermando il ruolo di outsider di valore nel torneo di Eccellenza.
Alla vigilia del campionato, il Pietracuta era considerato forse il principale outsider del torneo di Eccellenza. Il percorso dei riminesi poi non è stato all’altezza delle aspettative, ma la squadra di Cevoli – tra alti e bassi – sta faticosamente risalendo la classifica e come sappiamo si è tolta una soddisfazione di non poco conto espugnando lo stadio Mazza. In casa Pietracuta ricordano bene quella giornata storica, meditando un clamoroso bis domani in Coppa Italia. "Nelle prime sei giornate non trovavamo l’amalgama, poi ci siamo compattati e seppur con qualche difficoltà abbiamo intrapreso la strada maestra e siamo fiduciosi di poter disputare un bel girone di ritorno – spiega Marcello Fabbri, dirigente del Pietracuta –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
