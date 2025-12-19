Spaccio di cocaina allo Sperone i giudici concedono uno sconto di pena a due imputati

Due imputati coinvolti nello spaccio di cocaina allo Sperone ottengono uno sconto di pena dopo il rito abbreviato. Accusati di aver venduto una dose e di aver custodito altre sei in un immobile abbandonato, erano stati condannati a oltre tre anni di reclusione. La decisione dei giudici apre un nuovo capitolo sulla lotta alla droga nella zona.

Avrebbero spacciato una dose di cocaina e ne avrebbero custodite altre sei nella persiana di un immobile abbandonato dello Sperone e per questo erano stati condannati, col rito abbreviato, a 3 anni e 2 mesi di carcere. Adesso però la prima sezione della Corte d'Appello ha deciso di ridurre le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

