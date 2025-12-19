Spacciava marijuana light nei suoi negozi | condannato commerciante

Un commerciante di Salerno è stato condannato dopo essere stato scoperto a vendere marijuana

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha concluso un'indagine di controllo nel settore della commercializzazione dei prodotti a base di cannabis sativa, che ha portato al sequestro di circa 45 chilogrammi di marijuana cosiddetta “light” risultata non conforme ai parametri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Catania, spacciava sotto casa: arrestato pusher 42enne con oltre 600 grammi di marijuana Leggi anche: Spacciava in pieno giorno. Arrestato dalla Mobile. Condannato a quasi 2 anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Arrestato titolare negozi di cannabis light per il decreto sicurezza; La sostanza letale nella cannabis light fumata dal 23enne che si è lanciato dalla finestra; Marijuana light, allarme governo: C’è un cannabinoide pericoloso. Era nell’erba del 23enne morto; Il Consiglio di Stato riabilita la cannabis light: le aziende del settore possono continuare a lavorare. Spaccio di droga, sequestrati 45 chili di marijuana venduta come cannabis light - L'articolo Spaccio di droga, sequestrati 45 chili di marijuana venduta come cannabis light proviene da OttoPagine. msn.com

Sconfitto Salvini, perché coltivare la cannabis light non è reato: arrestato imprenditore, poi liberato - Il procedimento penale è stato archiviato poiché "il fatto non sussiste". today.it

Sulla cannabis light si va avanti a ricorsi e sentenze - Il Consiglio di Stato ha sospeso di nuovo il decreto che aveva reso illegale vendere prodotti contenenti cannabidiolo – o CBD, un principio attivo della marijuana – se non in farmacia e dietro ricetta ... ilpost.it

Il 36enne era stato arrestato nei giorni scorsi nel parco di Vicenza mentre spacciava marijuana e hashish. - facebook.com facebook

Tirano, arrestato 38enne per spaccio di droga: sequestrate cocaina, marijuana e steroidi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.