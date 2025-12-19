Spacciava marijuana light nei suoi negozi | condannato commerciante

Zazoom 19 dic 2025

Un commerciante di Salerno è stato condannato dopo essere stato scoperto a vendere marijuana

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha concluso un'indagine di controllo nel settore della commercializzazione dei prodotti a base di cannabis sativa, che ha portato al sequestro di circa 45 chilogrammi di marijuana cosiddetta “light” risultata non conforme ai parametri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

