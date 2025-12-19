Spaccano auto e lanciano bottiglie | in due seminano il panico tra Tiburtina e San Lorenzo

Due giovani somali hanno seminato il panico tra Tiburtina e San Lorenzo, danneggiando auto, minacciando passanti e lanciando bottiglie e sassi. La loro azione ha creato paura e caos nelle zone di Nomentano, piazzale della stazione Tiburtina, largo Guido Mazzoni e San Lorenzo. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.

Panico tra il Nomentano, piazzale della stazione Tiburtina, largo Guido Mazzoni e San Lorenzo. Un 32enne e un 26enne, entrambi somali, hanno danneggiato auto, minacciato i passanti e lanciato bottiglie ma anche sassi. Bloccati non senza difficoltà dagli agenti, sono stati arrestati. Gli eventi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

