Sovraistruiti e malpagati | così hanno lavorato i romani nell' ultimo anno
Nel cuore di Roma, un lavoratore su due esprime insoddisfazione per il proprio impiego. Molti sono sovraistruiti e malpagati, affrontando sfide quotidiane nel trovare riconoscimento e condizioni dignitose. Nonostante la presenza di numerosi impieghi, la realtà lavorativa nella Capitale rivela un divario tra opportunità e soddisfazione, evidenziando le difficoltà di un mercato in continua evoluzione.
Un romano su due non è soddisfatto del lavoro che svolge. Nella Capitale, si sono tanti lavoratori impiegati in mansioni per le quali sono “sovraistruiti” ma, quanto meno, nella Città Eterna trovare un’occupazione non sembra essere un problema. È quanto emerge dall’analisi degli indicatori “Bes”. 🔗 Leggi su Romatoday.it
