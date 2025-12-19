Sovraistruiti e malpagati | così hanno lavorato i romani nell' ultimo anno

Nel cuore di Roma, un lavoratore su due esprime insoddisfazione per il proprio impiego. Molti sono sovraistruiti e malpagati, affrontando sfide quotidiane nel trovare riconoscimento e condizioni dignitose. Nonostante la presenza di numerosi impieghi, la realtà lavorativa nella Capitale rivela un divario tra opportunità e soddisfazione, evidenziando le difficoltà di un mercato in continua evoluzione.

