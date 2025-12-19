Soulé ritorna a brillare con la Juventus, ricevendo l’attenzione e l’elogio di Gasperini, che ne sottolinea le qualità distintive. Il giovane talento, già apprezzato per il suo potenziale, si sta confermando come un elemento importante nel panorama calcistico, grazie anche alla cura e alla fiducia dimostrata dal suo allenatore. Un riconoscimento che valorizza ulteriormente le sue doti e il suo ruolo nel calcio di alto livello.

© Juventusnews24.com - Soulé ritrova la Juve, Gasperini lo ‘coccola’ così: «È tra i giocatori che si distinguono di più per questo motivo»

Soulé, fantasista della Roma, è stato elogiato così da Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di vigilia della Juventus. In conferenza stampa alla vigilia di Juve Roma, Gian Piero Gasperini ha pronunciato parole al miele nei confronti di Matias Soulé, grande ex della sfida con i bianconeri. Le sue dichiarazioni. SOULE ‘ – « Sono soddisfatto di lui e di tutti. È una squadra che gioca con grande spirito e che ha il consenso dei propri tifosi anche quando non riesce a ottenere il risultato sperato, e questa è la cosa più importante. Su di lui, sicuramente, è tra quelli che si distinguono di più, perché ha caratteristiche particolari, quelle di cui parlavo prima, che piacciono maggiormente alla gente». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-NAPOLI

