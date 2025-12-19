Sospesa la Ztl per tutto il periodo natalizio

Sospesa la Ztl a Capua. E' il provvedimento deciso dal sindaco Adolfo Villani e riguarda esclusivamente il varco elettronico di corso Gran Priorato di Malta.L'ordinanza sarà in vigore per il periodo natalizio, in particolare dal 23 dicembre al 6 gennaio.Il provvedimento è stato preso anche in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

sospesa la ztl per tutto il periodo natalizio

