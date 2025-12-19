Sony ha acquisito Snoopy e i Peanuts per 457 milioni di dollari

Sony sorprende il mercato con un'acquisizione strategica di 457 milioni di dollari, assumendo il controllo dei celebri Peanuts. La mossa apre nuove opportunità per espandere il franchise e rafforzare la presenza nel settore dell'intrattenimento. Con questa acquisizione, Sony si prepara a coinvolgere un pubblico globale con i personaggi iconici di Snoopy e Charlie Brown, consolidando la propria posizione nel mondo dei contenuti digitali e tradizionali.

© Game-experience.it - Sony ha acquisito Snoopy e i Peanuts per 457 milioni di dollari Sony compie una mossa a sorpresa ma strategica, acquisendo il controllo dei Peanuts, lo storico franchise di Snoopy e Charlie Brown, per una cifra vicina ai 457 milioni di dollari. L’operazione rafforza la presenza del colosso giapponese nell’intrattenimento globale e segna un passaggio cruciale per uno dei marchi più longevi e riconoscibili della cultura pop. Nati nel 1950 dalla mente di Charles M. Schulz, i Peanuts continuano a essere rilevanti dopo 75 anni, soprattutto grazie a una rinnovata popolarità in Asia e Giappone. Proprio questa crescita recente sembra aver inciso sulla scelta del colosso giapponese, con l’acquisizione al momento in attesa delle approvazioni regolatorie, ma non emergono particolari criticità. 🔗 Leggi su Game-experience.it Leggi anche: Sony acquisisce la maggioranza di Snoopy e Peanuts Leggi anche: Snoopy farà compagnia a Spider-Man: Sony prende il controllo dei Peanuts per una cifra enorme La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le società del gruppo Sony siglano un accordo per acquisire la quota di Peanuts da WildBrain; Sony aumenta la partecipazione in Peanuts Holdings con un’operazione da 460 milioni di dollari; Sony diventa azionista di maggioranza di Peanuts con un accordo da 457 milioni di dollari; Fallout 2: guarda in streaming il primo episodio. Snoopy farà compagnia a Spider-Man: Sony prende il controllo dei Peanuts per una cifra enorme - Schulz che si aggiungeranno quindi alle altre proprietà intellettuali dello studio, come ad esempio l'Arrampicamuri della Marvel ... movieplayer.it

