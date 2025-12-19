Sony acquisisce la maggioranza di Snoopy e Peanuts

Sony ha annunciato l'acquisizione di una quota di maggioranza di Peanuts Holding, portando Snoopy e Charlie Brown sotto il suo controllo. Con un investimento di circa 457 milioni di dollari americani, l'azienda giapponese rafforza la propria presenza nel mondo dei personaggi iconici, segnando un nuovo capitolo per l'universo del cane a fumetti e dei suoi amati protagonisti.

© Lettera43.it - Sony acquisisce la maggioranza di Snoopy e Peanuts Snoopy e Charlie Brown diventano giapponesi. Sony ha infatti raggiunto un accordo con il gruppo canadese WildBrain per acquistare il 41 per cento di Peanuts Holding, creatore dell’universo del cane a fumetti e del suo fidato amico, per 630 milioni di dollari canadesi, pari a circa 457 milioni di dollari americani. Il gigante giapponese dell’intrattenimento ha rafforzato la sua posizione nell’azionariato, in cui era già presente dal 2018 con il 39 per cento, salendo così all’80 per cento. L’acquisizione è avvenuta tramite due controllate, Sony Music Entertainment Japan e Sony Pictures Entertainment. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Snoopy farà compagnia a Spider-Man: Sony prende il controllo dei Peanuts per una cifra enorme Leggi anche: Apple TV trasmette i classici di Peanuts e Snoopy per le feste Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sony diventa azionista di maggioranza di Peanuts con un accordo da 457 milioni di dollari. Peanuts: Sony acquisisce quota maggioranza del brand - Sony Music Entertainment Japan e Sony Pictures Entertainment hanno annunciato di avere firmato un accordo con Wildbrain p ... lospaziobianco.it

