Sono islamofobo? Mi farò processare La provocazione di Tommaso Cerno al Tg4

L'intervento del direttore Tommaso Cerno al Tg4 ha analizzato i principali temi di politica e attualità del nostro Paese, mettendo come sempre l'accento su elementi sui quali spesso si tende purtroppo a perdere il focus. La famiglia del bosco è uno degli argomenti che tocca maggiormente la pancia dell'Italia e nell'ultimo mese ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica anche dal punto di vista sociale, oltre che politico. Nella sentenza con cui ha rigettato il ricorso dei genitori della famiglia nel bosco, la Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato da un lato che ci fossero i presupposti per l'emissione dell'ordinanza di sospensione della genitorialità, ma al tempo stesso ha dato atto di tutta una serie di progressi che sono stati fatti concretamente dai genitori, ritenendoli "apprezzabili". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

