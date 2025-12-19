« Credo nell’amore a prima vista ». È una frase insolita per Vladimir Putin, che durante la consueta Linea Diretta con i cittadini e i giornalisti ha sorpreso tutti rispondendo a una domanda sulla sua vita sentimentale. « Sono innamorato », ha dichiarato il presidente russo, senza però fornire ulteriori dettagli. Un’ammissione breve ma sufficiente a riaccendere la curiosità intorno alla sfera privata del leader del Cremlino, da sempre protetta da un riserbo quasi assoluto. Nel corso degli anni, Putin ha raramente concesso spazio a temi personali, rendendo questa dichiarazione un’eccezione significativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sono innamorato”. La confessione di Putin a sorpresa: tutti a bocca aperta

Putin e la conferenza show: "Sono innamorato e lavoro troppo" - Il presidente russo in conferenza: "I miei mobili sono vecchi, guido ma non mi ricordo la targa... msn.com