Sondaggio Supermedia crollo inarrestabile per il M5s | le cifre

I sondaggi di Supermedia rivelano un calo continuo per il Movimento 5 Stelle, mentre Fratelli d’Italia si conferma il partito più popolare tra gli italiani. La crisi del M5S, guidata da Giuseppe Conte, sembra non arrestarsi, lasciando spazio a un quadro politico sempre più polarizzato e in evoluzione.

Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. E a sinistra continua il crollo inarrestabile del Movimento Cinque Stelle a guida Giuseppe Conte. Questi sono alcuni dati forniti dall'ultima supermedia sondaggi Youtrend per Agi sulle intenzioni di voto, contando le variazioni rispetto al 4 dicembre. Il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,1% e cala così al 29,8%. Scendono anche Forza Italia - -0,1% - e Lega - 0,1% - e si piazzano rispettivamente all'8,8% e all'8,4%. Noi Moderati, invece, guadagna lo 0,1% e si attesta così all'1,1%. Spostandoci dalle parti del centrosinistra, troviamo in testa al campo largo il Partito democratico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 4 dicembre): FdI 29,8% (-0,1) PD 22,2% (+0,1) M5S 12,2% (-0,3) FI 8,8% (-0,2) Lega 8,4% (-0,1) AVS 6,4% (-0,1) Azione 3,5% (+0,4) IV 2,5% (-0,1) +E 1,7% (+0,1) NM x.com

Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (e variazione rispetto al 4 dicembre): FdI 29,8% (-0,1) PD 22,2% (+0,1) M5S 12,2% (-0,3) FI 8,8% (-0,2) Lega 8,4% (-0,1) AVS 6,4% (-0,1) Azione 3,5% (+0,4) IV 2,5% (-0,1) +E 1,7% (+0,1) N - facebook.com facebook