Sondaggi politici Fratelli d’Italia ancora al 31% | crescono Pd e Lega chi va meglio

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'ultimo sondaggio Swg, Fratelli d’Italia mantiene il 31%, mentre il Pd sale al 22,3%. La Lega e Forza Italia registrano una crescita, mentre il M5s registra un calo. Analizziamo come si distribuiscono le intenzioni di voto tra i principali partiti italiani, evidenziando le tendenze più recenti e i possibili scenari futuri.

Immagine generica

FdI scende ma è ancora al 31%. Secondo il Pd, al 22,3%. Salgono Lega e Forza Italia, cala il M5s. Ecco come vanno i partiti nell'ultimo sondaggio Swg. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sondaggi politici, crescono Fratelli d’Italia e Pd, crolla il M5s: chi va meglio

Leggi anche: Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora e resta in testa, giù Pd e M5s: chi va meglio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sondaggi politici tonfo di Fratelli d’Italia mentre corrono i 5 Stelle; Sondaggi politici Atreju non spinge Meloni | Fratelli d’Italia in calo si riavvicina il Pd; Sondaggio politico Fratelli d’Italia scende e Pd sale.

sondaggi politici fratelli d8217italiaSondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora al 31%: crescono Pd e Lega, chi va meglio - Salgono anche Lega e Forza Italia, appaiate, cala il Movimento 5 Stelle. fanpage.it

sondaggi politici fratelli d8217italiaCosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia ancora in crescita (31,1%) e la Meloni la leader più amata - Sondaggi politici: Fratelli d’Italia cresce ancora, Meloni leader più apprezzata, Pd in calo, aumenta leggermente la fiducia nel governo. blitzquotidiano.it

sondaggi politici fratelli d8217italiaSondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora in crescita, vola al 31,1%: Meloni la leader più amata - Tecnè dice che le valutazioni degli italiani nei confronti del governo e in particolare del primi partito italiani sono ancora ... fanpage.it

Sondaggio politico dell'1 dicembre: come andrebbe se si votasse oggi

Video Sondaggio politico dell'1 dicembre: come andrebbe se si votasse oggi

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.