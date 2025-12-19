Sondaggi politici Fratelli d’Italia ancora al 31% | crescono Pd e Lega chi va meglio
Secondo l'ultimo sondaggio Swg, Fratelli d’Italia mantiene il 31%, mentre il Pd sale al 22,3%. La Lega e Forza Italia registrano una crescita, mentre il M5s registra un calo. Analizziamo come si distribuiscono le intenzioni di voto tra i principali partiti italiani, evidenziando le tendenze più recenti e i possibili scenari futuri.
FdI scende ma è ancora al 31%. Secondo il Pd, al 22,3%. Salgono Lega e Forza Italia, cala il M5s. Ecco come vanno i partiti nell'ultimo sondaggio Swg. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sondaggio politico dell'1 dicembre: come andrebbe se si votasse oggi
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 4 dicembre): FdI 29,8% (-0,1) PD 22,2% (+0,1) M5S 12,2% (-0,3) FI 8,8% (-0,2) Lega 8,4% (-0,1) AVS 6,4% (-0,1) Azione 3,5% (+0,4) IV 2,5% (-0,1) +E 1,7% (+0,1) NM x.com
Tornano gli ultimi sondaggi politici. In base ai dati raccolti da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, ecco chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi. Chi sale e chi scende nel confronto tra i soggetti rispetto a una settimana fa, in base alle rilevazioni pubblica - facebook.com facebook
