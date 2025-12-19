Sondaggi politici Fratelli d'Italia ancora al 31% | crescono Pd e Lega chi va meglio
L'ultimo sondaggio Swg rivela le dinamiche attuali del panorama politico italiano. Fratelli d'Italia mantiene il 31%, pur registrando un lieve calo, mentre il Pd e la Lega crescono, consolidando il loro seguito. Mentre il M5s registra una flessione, Forza Italia mostra segnali di rafforzamento. Un quadro in evoluzione che riflette le tendenze e le sfide dei principali attori politici nel contesto attuale.
FdI scende ma è ancora al 31%. Secondo il Pd, al 22,3%. Salgono Lega e Forza Italia, cala il M5s. Ecco come vanno i partiti nell'ultimo sondaggio Swg. 🔗 Leggi su Fanpage.it
