Sondaggi politici Fratelli d'Italia ancora al 31% | crescono Pd e Lega chi va meglio

L'ultimo sondaggio Swg rivela le dinamiche attuali del panorama politico italiano. Fratelli d'Italia mantiene il 31%, pur registrando un lieve calo, mentre il Pd e la Lega crescono, consolidando il loro seguito. Mentre il M5s registra una flessione, Forza Italia mostra segnali di rafforzamento. Un quadro in evoluzione che riflette le tendenze e le sfide dei principali attori politici nel contesto attuale.

FdI scende ma è ancora al 31%. Secondo il Pd, al 22,3%. Salgono Lega e Forza Italia, cala il M5s. Ecco come vanno i partiti nell'ultimo sondaggio Swg.

