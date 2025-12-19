Son Tay il raid perfetto che fallì | l’operazione segreta Usa nel cuore del Vietnam

Nel cuore della guerra del Vietnam, un'operazione segreta e audace si svolse: il raid di Son Tay, conosciuto come

Nel pieno della guerra del Vietnam, un raggruppamento misto di forze speciali statunitensi, informate e istruite dall'intelligence militare, si resero protagonisti di una delle operazioni più audaci della storia militare moderna: il raid di Son Tay, noto con il nome in codice di " Operazione Ivory Coast ". Obiettivo della missione ad alto rischio era liberare decine di prigionieri di guerra americani che, secondo le informazioni ottenute dalla Cia, erano detenuti in un campo a pochi chilometri da Hanoi, nel cuore del Vietnam del Nord. Dopo sei anni di conflitto aperto e almeno quindici di operazioni clandestine, l’intelligence americana stimava che oltre 450 americani fossero detenuti nelle prigioni nordvietnamite, la maggior parte dei quali piloti e personale in servizio su aerei ed elicotteri, tutti sottoposti a condizioni di detenzione estremamente dure, in violazione di ogni convenzione sui prigionieri di guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

