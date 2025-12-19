Solstizio d’inverno 2025 | quando sarà e l’ora esatta del giorno più corto

Il solstizio d’inverno 2025 si avvicina, segnando il giorno più breve dell’anno nell’emisfero boreale. Domenica 21 dicembre alle ore 16:03 (ora italiana), Roma vivrà questo evento astronomico, che porta con sé il cambio di stagione e l’inizio di giorni più luminosi. Un momento di riflessione e di attesa per il ritorno della luce, simbolo di speranza e rinascita.

Roma, 19 dicembre 2025 – Il solstizio d’inverno 2025 cadrà domenica 21 dicembre alle ore 16:03 (ora italiana), momento in cui l’emisfero boreale raggiunge la giornata più corta e la notte più lunga dell’anno. Il Sole si troverà alla sua posizione più bassa nel cielo: dal punto di vista astronomico si tratta dell’inizio ufficiale della stagione invernale, anche se meteorologicamente l’inverno è già in corso da settimane. Osservato da millenni, l’evento è stato al centro delle celebrazioni per le culture di ogni parte del mondo e ancora oggi continua a essere un punto di riferimento nei calendari e nella percezione delle stagioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

