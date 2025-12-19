Solo un italiano su cinque combatterebbe oggi per l' Italia cioè per Washington e per Bruxelles | il vero patriottismo è ben altro

Un dato sorprendente e preoccupante: solo un italiano su cinque sarebbe disposto a combattere per l’Italia, intesa come nazione e valori. Questo risultato solleva importanti riflessioni sul senso di appartenenza e patriottismo nel paese. Il generale Masiello ha recentemente sottolineato questa realtà, invitando a un’analisi critica del nostro sentimento nazionale e delle priorità che guidano le scelte degli italiani oggi.

Un dato forse inquietante, che merita di essere analizzato criticamente Il generale Masiello ha recentemente dichiarato che attualmente solo un italiano su 5 combatterebbe per l'Italia. La notizia è stata ampiamente diffusa dai più letti e, soprattutto, più venduti quotidiani nazionali, con u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

