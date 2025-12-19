Solo un italiano su cinque combatterebbe oggi per l' Italia cioè per Washington e per Bruxelles | il vero patriottismo è ben altro

Un dato sorprendente e preoccupante: solo un italiano su cinque sarebbe disposto a combattere per l’Italia, intesa come nazione e valori. Questo risultato solleva importanti riflessioni sul senso di appartenenza e patriottismo nel paese. Il generale Masiello ha recentemente sottolineato questa realtà, invitando a un’analisi critica del nostro sentimento nazionale e delle priorità che guidano le scelte degli italiani oggi.

