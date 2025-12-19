Solidarietà la mensa Caritas di Ostia aperta anche a Natale

È aperta ogni giorno dell’anno, anche a Natale, la mensa della Caritas parrocchiale di Santa Maria Regina Pacis al Lido di Ostia, dove ogni giorno vengono serviti circa 120 pasti. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

solidariet224 la mensa caritas di ostia aperta anche a natale

