Solidarietà e Natale | torna la consegna dei panettoni ai detenuti del Don Bosco

Il Natale si avvicina e torna l’appuntamento di solidarietà al Don Bosco Pisa, con la consegna di 300 panettoni ai detenuti. Un gesto di vicinanza promosso da esponenti delle istituzioni e della politica locale, che intende portare un messaggio di speranza e sostegno ai più fragili. Un’iniziativa che rinnova l’importanza della solidarietà e dell’attenzione verso chi si trova in difficoltà, contribuendo a diffondere calore e umanità in questa stagione speciale.

© Lanazione.it - Solidarietà e Natale: torna la consegna dei panettoni ai detenuti del Don Bosco Pisa, 19 dicembre 2025 – Il prossimo lunedì 22 dicembre, in occasione delle feste natalizie e del nuovo anno, si svolgerà un'iniziativa di solidarietà verso i detenuti del carcere Don Bosco, con la consegna di 300 panettoni insieme ai proventi di una sottoscrizione promossa da esponenti delle istituzioni e della politica pisana, finalizzata al sostegno dei casi più fragili e difficili nell'ambito dell'istituto di pena. "La situazione della condizione carceraria italiana resta grave e inaccettabile - come ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella -. Sovraffollamento e degrado sono le caratteristiche di un sistema che sembra lasciato a sé stesso, con problemi di disumanità che coinvolgono detenuti, operatori e personale".

