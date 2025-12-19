Solidarietà doppio concerto natalizio di Telethon al Quasar

Due serate di musica e solidarietà al Quasar Village di Corciano per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Il doppio concerto natalizio di Telethon unisce emozioni e impegno, invitando tutti a condividere un gesto di solidarietà in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Un’occasione speciale per unire musica e cuore, contribuendo a una causa importante e diffondendo speranza per chi lotta contro queste malattie.

Doppio appuntamento con la solidarietà al Quasar Village di Corciano per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Fondazione Telethon Coordinamento Umbria, in collaborazione con l'Istituto comprensivo "Benedetto Bonfigli" di Corciano, la Filarmonica "G. Verdi" e Majorettes di Spina.

