Sofia Goggia | Sugli spigoli nella parte alta dove c’è velocità mi sento bene In crescita dopo St Moritz

Sofia Goggia si prepara alla discesa di Val d’Isere con determinazione e fiducia. Dopo una brillante seconda prova cronometrata, la campionessa italiana si mostra in crescita e pronta a dare il massimo sulla pista, dove si sente più a suo agio nelle sezioni ad alta velocità. Un’altra tappa importante nel percorso verso gli appuntamenti più prestigiosi della stagione di Coppa del Mondo.

Sofia Goggia ha firmato il secondo tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Val d'Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha tagliato il traguardo in 1:41.86, attardato di 39 centesimi dalla tedesca Kira Weidle-Winkelmann, che ha però saltato una porta. L'azzurra si è confermata ai vertici dopo aver siglato il miglior crono nella prova di ieri e si lancia con grande ottimismo verso la gara di domani, dove andrà a caccia del colpaccio dopo i risultati conseguiti settimana scorsa a St. Moritz (quarto e terzo posto nelle due discese, poi terza in superG).

