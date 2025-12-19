Sofia Goggia si distingue nella seconda prova di discesa libera a Val d’Isère, ottenendo il secondo miglior tempo e avvicinandosi alla vetta della classifica. Lindsey Vonn la tallona da vicino, mentre Delago e Pirovano dimostrano un ottimo stato di forma. La gara si conferma uno spettacolo di agilità e talento, con le favoritissime pronte a sfidarsi nella prova decisiva.

© Oasport.it - Sofia Goggia brilla nella seconda prova in Val d’Isere, Vonn la tallona. Bene Delago e Pirovano

Sofia Goggia ha firmato il secondo tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera della Val d’Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo aver siglato il miglior crono nella giornata di ieri, la fuoriclasse bergamasca si è confermata ai vertici sulle nevi francesi, timbrando un convincente 1:41.86 con il pettorale numero 11. L’azzurra è stata velocissima nei settori centrali della pista Oreiller-Killy, mentre ha pagato qualcosa nella parte alta e nel finale. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha avuto modo di studiare le linee e di perfezionare il feeling con il manto bianco in vista dell’attesissima gara di domani, dove andrà a caccia del risultato ad effetto nella velocità pura dopo aver collezionato un terzo e un quarto posto nelle due discese libere di St. 🔗 Leggi su Oasport.it

