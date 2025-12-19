Social e ministri | Crosetto è mister X Foti tra gli emergenti Schillaci e Giorgetti non pervenuti

Il 2025 si conclude con un panorama social vivace e ricco di sorprese: Crosetto resta avvolto nel mistero, Foti emerge come figura emergente, mentre Schillaci e Giorgetti si mantengono in silenzio. Analizzando i dati, si delineano nuove tendenze e strategie che ridefiniscono il ruolo dei ministri italiani nella comunicazione digitale, evidenziando come il web stia diventando un terreno cruciale per la politica e l’immagine pubblica.

Il 2025 si chiude con un bilancio social ricco di spunti sul ruolo dei ministri italiani nella comunicazione digitale. L'analisi dell'audience digitale, condotta da Arcadia Mood in collaborazione con Onclusive Digimind, traccia un quadro dettagliato delle performance social dei ministri del governo Meloni, mettendo in evidenza chi ha saputo catturare maggiore attenzione e coinvolgimento online nel corso dell'anno. Instagram social strategico. Sul podio del coinvolgimento complessivo si posizionano Alessandra Locatelli, Matteo Piantedosi e Alessandro Giuli. Locatelli si distingue per l'alto engagement su Instagram, con una percentuale del 31,1 e ben 988 post pubblicati, seguita da Piantedosi (28,2% di engagement, 1.

