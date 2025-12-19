Snowboard l’Italia vuole continuare a vincere A Davos si apre la stagione del PSL

L’Italia si prepara a scrivere nuove pagine di successo nel mondo dello snowboard. A Davos prende il via la stagione del PSL, segnando l’inizio di un percorso ricco di emozioni e sfide. Dopo il brillante esordio del PGS, ora è il momento di affrontare la prima tappa della Coppa del Mondo di slalom parallelo 2025-2026, un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i protagonisti del settore.

Dopo il grande inizio del PGS, è tempo ora di vivere la prima tappa della Coppa del Mondo di slalom parallelo 2025-2026. Domani, nella località svizzera di Davos, andrà in scena il primo appuntamento di una lunga stagione che porterà alle Olimpiadi Invernali. Fondamentale, per la squadra italiana, partire con il piede giusto come fatto per il PGS. Gli azzurri hanno infatti cominciato al meglio la stagione del gigante, con risultati incredibili soprattutto in campo maschile. L'auspicio è che il grande momento di forma dell'Italia si possa ora spostare anche sullo slalom parallelo. Maurizio Bormolini, detentore della sfera di cristallo di parallelo, cercherà a Davos un successo in CdM che manca da più di un anno (Mylin, 2024).

