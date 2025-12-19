Snoopy farà compagnia a Spider-Man | Sony prende il controllo dei Peanuts per una cifra enorme

Sony ha acquisito i diritti sui personaggi dei Peanuts, portando Snoopy e compagni nel suo vasto universo di proprietà. Questa mossa strategica permette allo studio di integrare i celebri character di Charles M. Schulz con altre sue franchise, come Spider-Man, ampliando le possibilità di nuove collaborazioni e progetti. Un investimento importante che apre nuove strade nel mondo dell'intrattenimento e dei contenuti per tutte le età.

Sony ha ottenuto la proprietà maggioritaria dell'amata serie Peanuts di Charles M. Schulz, con Snoopy, Charlie Brown e gli altri personaggi che ora sono sotto il suo controllo creativo. Sony Pictures Entertainment e Sony Music Entertainment (Giappone) hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo con la società canadese WildBrain per acquisire indirettamente tutte le quote del 41% detenute da WildBrain nella Peanuts Holdings LLC.

