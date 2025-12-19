Snoopy e Charlie Brown traslocano in casa del colosso giapponese Sony | alla famiglia Schulz resta 20%
Trasloco per Snoopy, Charlie Brown e tutta la famiglia Peanuts. Sony, colosso nipponico dell’entertainment, attraverso le sue controllate Sony Music Entertainment (Smej) e Sony Pictures Entertainment (Spe), ha raggiunto un accordo con il gruppo canadese WildBrain per acquistare il 41% del capitale detenuto indirettamente in Peanuts Holdings per un controvalore di 630 milioni di dollari canadesi, pari a circa 390 milioni di euro. “Per effetto della transazione – si legge in una nota – la partecipazione di Sony salirà all’80% di Peanuts Holdings, con la famiglia di Charles M. Schulz che continuerà a detenere il restante 20%”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
