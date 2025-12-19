SNK World Championship 2026 inizierà il 29 gennaio 2026 con un montepremi di $ 4.100000

SNK ha ufficialmente svelato i primi dettagli dello SNK World Championship 2026, il campionato mondiale che decreterà i migliori giocatori dei picchiaduro dello storico publisher giapponese. La competizione prenderà il via il 29 gennaio 2026 e si svilupperà nel corso dell’anno attraverso una lunga serie di tornei di qualificazione, culminando nelle Grand Finals. In palio ci sarà un montepremi complessivo di 4.100.000 dollari, uno dei più alti mai messi in palio da SNK nel panorama esport. L’evento si candida così a essere uno dei principali appuntamenti globali per gli appassionati di fighting game. 🔗 Leggi su Game-experience.it

