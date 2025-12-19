Smog ad Avellino scatta il divieto di circolazione | le zone coinvolte
A causa delle elevate concentrazioni di inquinanti, il Comune di Avellino ha deciso di adottare misure straordinarie per domenica 21 dicembre 2025, imponendo il divieto di circolazione per tutti i veicoli privati. La restrizione interessa specifiche zone della città, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e tutelare la salute dei cittadini. Una misura temporanea per migliorare la qualità dell’aria e sensibilizzare sulla necessità di pratiche più sostenibili.
A causa delle condizioni di inquinamento atmosferico, il Comune di Avellino ha disposto per domenica 21 dicembre 2025 il blocco della circolazione di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico. Il divieto sarà in vigore dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
