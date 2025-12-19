Secondo quanto riportato da 101greatgoals, Arne Slot ha affermato che il Liverpool ha superato le tensioni legate a Salah, preparando il team in vista dello scontro con il Tottenham. La dichiarazione segna un punto di svolta nella gestione delle questioni interne e apre nuove prospettive per i Reds nel prossimo impegno di campionato.

© Justcalcio.com - Slot insiste che i Reds siano passati dalla saga di Salah

2025-12-19 15:36:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Arne Slot ha dichiarato che il Liverpool è “andato avanti” dalla saga che circonda Mohamed Salah in vista dello scontro con il Tottenham di sabato. Arne Slot ha dichiarato che il Liverpool è “andato avanti” rispetto alla saga che circonda Mohamed Salah, mentre si prepara ad affrontare il Tottenham con il suo miglior marcatore in Premier League, ora alla Coppa d’Africa con l’Egitto. Le recenti partite del Liverpool sono state oscurate dalla situazione tra Slot e Salah, che dopo essere stato lasciato in panchina per la terza partita consecutiva, un pareggio per 3-3 contro il Leeds United, all’inizio di questo mese ha affermato di essere stato “gettato sotto l’autobus”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Lo slot insiste che il suo team di Liverpool non deve “fare affidamento sui margini” dopo che la perdita del Chelsea condanna i Reds alla sconfitta di terza diga

Leggi anche: Inter Liverpool, Slot elogia la prestazione dei Reds: «Salah? Non abbiamo ottenuto tanti bei risultati di recente. Oggi grande vittoria in uno stadio incredibile. Si parli della squadra»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chiesa, Slot insiste: “È sempre difficile. Non so quando sarà pronto” - e le occasioni per riscattarsi agli occhi di Anfield, e prima ancora del proprio ... tuttosport.com

Ranking #UEFA, la #SerieA mette la freccia: sorpasso alla Spagna e caccia alla Germania per il quinto slot - facebook.com facebook