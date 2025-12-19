Slittino rinviati i doppi a Lake Placid | cosa è successo e come cambia il programma

Viene completamente rivoluzionato il programma della tappa di Lake Placid (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. Sul budello dello Stato di New York, infatti, le “bizze” del meteo hanno costretto gli organizzatori a riprogrammare diverse gare, per colpa del forte vento. La speranza è di poter disputare regolarmente tutte le gare del weekend di Lake Placid, ma gli organizzatori hanno sottolineato che le decisioni verranno prese nell’ottica della sicurezza. Nella serata italiana di oggi, venerdì 19 dicembre, infatti, dovevano andare in scena le due gare di doppio, che anticipavano quella di singolo femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

