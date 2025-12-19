Skipass la rivelazione di Altroconsumo | A Capodanno le vacanze sulla neve costano meno | prezzi giù anche del -41% ecco dove

Altroconsumo rivela che, a Capodanno, le vacanze sulla neve sono più accessibili, con prezzi in calo fino al -41%. Sciare, ammirare i paesaggi innevati e respirare l’aria di montagna diventano così ancora più convenienti, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile senza svuotare il portafoglio. Un’occasione da non perdere per gli amanti della neve e del relax in quota.

Sciare, respirare aria di montagna, svegliarsi davanti a un panorama innevato: la vacanza sulla neve resta uno dei grandi rituali dell’inverno. Ma dietro l’immagine da cartolina il conto è sempre più salato, eccezion fatta – incredibilmente – per Capodanno. A fotografare con precisione l’evoluzione dei costi è l’ultima indagine di Altroconsumo, che ha analizzato prezzi e rincari degli skipass e il costo complessivo di una settimana bianca in alta stagione, mettendo a confronto nove grandi località alpine italiane e i principali comprensori al confine. L’associazione ha rilevato i prezzi degli skipass in 37 comprensori sciistici italiani e in 7 località estere vicine ai confini nazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

