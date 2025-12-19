Skicross Deromedis fatica a San Candido ma passa le qualificazioni Zuech il migliore Galli promossa
Simone Deromedis supera le difficoltà nelle qualificazioni di San Candido, terza tappa della Coppa del Mondo di skicross. Zuech si conferma il migliore, mentre Galli ottiene la promozione. La competizione, che anticipa le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, promette spettacolo e adrenalina sulla neve, con gli atleti pronti a dare il massimo in questa appassionante sfida di freestyle.
Simone Deromedis ha faticato più del previsto nelle qualificazioni a San Candido, dove va in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il leader della classifica generale non era parso brillantissimo in mattinata, chiudendo al 22mo posto nel turno preliminare che ha determinato il tabellone della gara in programma sabato 20 dicembre, e anche nella sessione pomeridiana, che ha delineato la griglia per la prova di domenica, non è riuscito a esprimersi al meglio. Il Campione del Mondo 2023 ha chiuso al 24mo posto con un ritardo di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
