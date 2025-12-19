skeleton matt weston prosegue nel suo dominio e vince anche a sigulda due italiani nella top10

Matt Weston conferma il suo talento dominando anche a Sigulda, portando a casa una vittoria impressionante nella prima tappa della Coppa del Mondo di slittino maschile 2025-2026. Due italiani si distinguono nella top 10, evidenziando la crescita e il livello di competitività del nostro paese in questa disciplina. Un inizio di stagione entusiasmante che promette grandi emozioni e successi ancora più prestigiosi.

Un impressionante Matt Weston si è aggiudicato anche la prima gara di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino maschile 2025-2026. Sul budello baltico abbiamo assistito ad una gara dominata sin dal primo metro dal fuoriclasse britannico che ha rifilato distacchi abissali a tutti i rivali e ha proseguito nel suo percorso netto stagionale. Tre gare ed altrettanti successi, infatti, per il classe 1997. Buone risposte in casa azzurra con due italiani nella top10. A questo punto la classifica generale vede al comando Matt Weston con 675 punti e una fuga già conclamata. Alle sue spalle, infatti, Zheng Yin accusa già 107 punti, quindi terzo Samuel Maier a 113, mentre Axel Jungk si trova a 121. 🔗 Leggi su Oasport.it

