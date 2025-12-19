skeleton kim meylemans completa la doppietta a sigulda e scappa in classifica lontane le italiane

Kim Meylemans conquista la seconda vittoria consecutiva a Sigulda, rafforzando la sua leadership in classifica generale. La belga dimostra grande determinazione e talento, lasciando le avversarie lontane. Le italiane, invece, faticano a trovare il ritmo giusto in questa tappa della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2025-2026. Un risultato che conferma il momento di forma di Meylemans e apre nuove sfide per il prosieguo della stagione.

Kim Meylemans completa la doppietta! La belga, infatti, dopo il successo di ieri si è aggiudicata anche la seconda gara di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di skeleton femminile 2025-2026. Sul budello baltico abbiamo assistito alla prova che è andata a recuperare quella cancellata ad inizio stagione a Igls. Abbiamo vissuto una gara davvero emozionante con diversi “ribaltoni” a livello di classifica e distacchi ridottissimi, con l’equilibrio che ha regnato sovrano. A questo punto la classifica generale vede al comando Kim Meylemans con 850 punti contro gli 809 di Janine Flock (-41), mentre è terza Jacqueline Pfeifer con 745 (-105). 🔗 Leggi su Oasport.it

