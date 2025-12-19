Sir Perugia divora Belo Horizonte e suggella la prima posizione

Nel confronto tra Sir Perugia e Belo Horizonte, i campioni italiani consolidano la prima posizione con una vittoria convincente. La squadra di Perugia dimostra solidità e determinazione, superando gli avversari in tre set e rafforzando il proprio cammino nel torneo. Una prestazione che sottolinea la crescita e la qualità del team, pronti a sfidare le prossime sfide con entusiasmo e competitività.

© Lanazione.it - Sir Perugia divora Belo Horizonte e suggella la prima posizione BELO HORIZONTE SIR 3 (18-25, 23-25, 21-25) BELO HORIZONTE: Oppenkoski 14, Saatkamp 9, Souza D. 7, Leao 4, Pinto 3, Goncalves, Figueiredo (L1). N.E. – Righi, Parra, Campelo Nogueira, Velasco, Souza C., Doardo, Centola (L2). All. Filipe Augusto Ferraz.: Semeniuk 16, Loser 12, Plotnytskyi 10, Ben Tara 9, Solé 6, Giannelli 5, Colaci (L1), Dzavoronok. N.E. –Argilagos, Russo, Ishikawa, Cvanciger, Crosato, Gaggini (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Ortiz (PUR) e Jurkovic (CRO). CRUZEIRO (b.s. 12, v. 1, muri 2, errori 5). SICOMA (b.s. 16, v. 5, muri 12, errori 10). Non c'è due senza tre al mondiale per club per la Sir Sicoma Monini Perugia che vince ancora e chiude prima nel girone.

