Sinner entra nella Treccani | il termine ‘Ingiocabile’ celebra il suo dominio nel 2025

Il dominio di Jannik Sinner ispira un neologismo celebrato dalla Treccani, che ne riconosce l’impatto culturale oltre il campo da gioco. Il tennista italiano non è solo campione, ma fenomeno linguistico del 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Sinner, omaggio Treccani: ‘Ingiocabile’ tra le parole 2025 Leggi anche: Da «occhi spaccanti» a «pro-Pal», fino a «ingiocabile» come Sinner: ecco le parole che raccontano il 2025 per Treccani La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Jannik Sinner entra nell’Enciclopedia Treccani! Un neologismo in suo onore; «Occhi spaccanti» entra nel «libro dell'anno Treccani 2025»: fra i neologismi anche pro Pal, maranza, e ingiocabile (riferito a Sinner); Treccani 2025: tra Neologismi e Sport, 'Ingiocabile' il Tributo a Sinner nella Lingua Italiana; Maranza, Pro-pal, ingiocabile (riferito a Jannik Sinner): le parole dell’anno secondo la fondazione Treccani. Jannik Sinner entra nell’Enciclopedia Treccani! Un neologismo in suo onore - Finale di anno solare davvero ricco di soddisfazione per Jannik Sinner: dopo aver ricevuto il riconoscimento ATP come tennista preferito dai tifosi ed ... oasport.it

Sinner e non l’Inter, la Treccani smentisce Mkhitaryan: è Jannik il vero “ingiocabile” per l’enciclopedia - A essere ingiocabile secondo la Treccani non è l'Inter come affermato tempo fa da Mkhitaryan, bensì il fenomeno Jannik Sinner, che ha ispirato il neologismo ... sport.virgilio.it

“Ingiocabile”: Sinner diventa parola. Il tennis entra nella Treccani e Jannik è neologismo - Jannik Sinner non si limita più a vincere partite, tornei e riconoscimenti: adesso entra nel vocabolario della cultura italiana. msn.com

Sinner è ingiocabile: il clamoroso omaggio della Treccani a Jannik.

Jannik Sinner entra nell’Enciclopedia Treccani! Un neologismo in suo onore - x.com

“In un Paese che urla senza ascoltare, lui parla e ti entra dritto nell’anima. Jannik Sinner domina tre lingue, tedesco, italiano e inglese, con una naturalezza che molti faticano ad avere persino nella propria. E sapete qual è la verità Spesso comprendo più lui - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.