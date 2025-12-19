Sinner entra nella Treccani | il termine ‘Ingiocabile’ celebra il suo dominio nel 2025

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dominio di Jannik Sinner ispira un neologismo celebrato dalla Treccani, che ne riconosce l’impatto culturale oltre il campo da gioco. Il tennista italiano non è solo campione, ma fenomeno linguistico del 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Jannik Sinner entra nell’Enciclopedia Treccani! Un neologismo in suo onore; «Occhi spaccanti» entra nel «libro dell'anno Treccani 2025»: fra i neologismi anche pro Pal, maranza, e ingiocabile (riferito a Sinner); Treccani 2025: tra Neologismi e Sport, 'Ingiocabile' il Tributo a Sinner nella Lingua Italiana; Maranza, Pro-pal, ingiocabile (riferito a Jannik Sinner): le parole dell’anno secondo la fondazione Treccani.

sinner entra treccani termineJannik Sinner entra nell’Enciclopedia Treccani! Un neologismo in suo onore - Finale di anno solare davvero ricco di soddisfazione per Jannik Sinner: dopo aver ricevuto il riconoscimento ATP come tennista preferito dai tifosi ed ... oasport.it

Sinner e non l’Inter, la Treccani smentisce Mkhitaryan: è Jannik il vero “ingiocabile” per l’enciclopedia - A essere ingiocabile secondo la Treccani non è l'Inter come affermato tempo fa da Mkhitaryan, bensì il fenomeno Jannik Sinner, che ha ispirato il neologismo ... sport.virgilio.it

“Ingiocabile”: Sinner diventa parola. Il tennis entra nella Treccani e Jannik è neologismo - Jannik Sinner non si limita più a vincere partite, tornei e riconoscimenti: adesso entra nel vocabolario della cultura italiana. msn.com

