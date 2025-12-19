Sindaci irpini contro maxi aumenti idrici | l’allarme sulle tariffe fino al 70%

Un incremento delle tariffe del servizio idrico fino al 60% entro il 2028 e oltre il 70% entro il 2029: è contro tale scenario che un gruppo di sindaci dell’Ambito Irpino ha formalmente assunto posizione, trasmettendo una nota all’Ente Idrico Campano (EIC), al Comitato Esecutivo e al Presidente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Treni, scattano gli aumenti sulle tariffe regionali: prezzi in crescita fino al 2029

Leggi anche: Codacons: voli di Natale con aumenti fino al 900% rispetto alle tariffe ordinarie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Acqua, tariffe alle stelle a Benevento: «Rincari illegittimi»; Alto Calore sì agli aumenti ma l’acqua continua a mancare.

Una rappresentanza di sindaci irpini si sono recati a Roma per richiamare l’attenzione del Governo sulla gravissima emergenza idrica che sta colpendo il territorio. Una delegazione di primi cittadini ha consegnato un documento al sottosegretario Tullio Ferran - facebook.com facebook