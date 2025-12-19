Sindaci irpini contro maxi aumenti idrici | l’allarme sulle tariffe fino al 70%
Un incremento delle tariffe del servizio idrico fino al 60% entro il 2028 e oltre il 70% entro il 2029: è contro tale scenario che un gruppo di sindaci dell'Ambito Irpino ha formalmente assunto posizione, trasmettendo una nota all'Ente Idrico Campano (EIC), al Comitato Esecutivo e al Presidente.
Acqua, tariffe alle stelle a Benevento: «Rincari illegittimi»; Alto Calore sì agli aumenti ma l’acqua continua a mancare.
Una rappresentanza di sindaci irpini si sono recati a Roma per richiamare l’attenzione del Governo sulla gravissima emergenza idrica che sta colpendo il territorio. Una delegazione di primi cittadini ha consegnato un documento al sottosegretario Tullio Ferran - facebook.com facebook
