Silenzio mediatico sul caso Signorini? Percepito come lontano e legato al gossip C’è lo stereotipo che se sono due uomini allora non ci può essere abuso

Il caso Signorini resta in ombra, percepito come gossip e lontano dall’attenzione pubblica. Gli stereotipi e il silenzio mediatico nascondono questioni più profonde di potere e rapporti ambigui, sollevate da accese accuse e richiami a un possibile “metodo Signorini”. Un tema che, in altri tempi, avrebbe scatenato un dibattito nazionale, ma che oggi sembra relegato a margine.

In altri tempi – o forse solo con altri protagonisti – sarebbe esploso un caso nazionale. Le accuse lanciate da Fabrizio Corona nell'ultima puntata di "Falsissimo" contro Alfonso Signorini, durante la quale si è parlato di un presunto "metodo Signorini", chiamano in causa meccanismi di potere, promesse di visibilità e rapporti ambigui con giovani aspiranti volti televisivi. Secondo quanto raccontato da Corona, il conduttore e co-autore del Grande Fratello Vip avrebbe avvicinato ragazzi eterosessuali prospettando loro un ingresso nel reality o spazio sul settimanale Chi, diretto da lui, in cambio di foto, video o incontri a sfondo sessuale.

Signorini contrattacca dopo le accuse choc di Corona: cosa ha detto e cosa farà - Dopo le accuse choc lanciate da Fabrizio Corona, Alfonso Signorini rompe il silenzio e affida tutto ai legali: cosa ha detto e cosa succede ora. libero.it

Nikita Pelizon interviene sul caso Signorini–Corona: “Tutti in silenzio, poi il branco” - Scopri il messaggio potente di Nikita Pelizon sulla dinamica del mondo dello spettacolo e il silenzio prima delle accuse. mondotv24.it

