Sigourney Weaver difende il suo ruolo in Una donna in carriera | Non era la villain del film

Sigourney Weaver interviene per chiarire il suo ruolo in Una donna in carriera, affermando che il personaggio interpretato non era la villain della storia. L’attrice, celebre per ruoli iconici come Alien e Ghostbusters, sottolinea la complessità della figura, prendendo le difese della sua interpretazione e sfatando eventuali stereotipi negativi legati alla protagonista.

© Movieplayer.it - Sigourney Weaver difende il suo ruolo in Una donna in carriera: "Non era la villain del film" La star di Alien e Ghostbusters ha preso le difese del suo personaggio nel film con Melanie Griffith, non ritenendola la cattiva del film. Sigourney Weaver è stata intervistata da People per la rubrica My Life in Pictures e si è soffermata anche su Una donna in carriera, il film di Mike Nichols del 1988 nella quale recitò al fianco di Melanie Griffith e Harrison Ford. L'attrice ha difeso il suo personaggio, considerato dagli spettatori come la villain della storia con protagonista Melanie Griffith. Sigourney Weaver non la considera la cattiva vera e propria per un preciso motivo. Sigourney Weaver difende il suo personaggio in Una donna in carriera "È un film meraviglioso, credo" ricorda Weaver "È una grande storia, una grande storia alla . 🔗 Leggi su Movieplayer.it Leggi anche: Alien il film più vicino del previsto sigourney weaver rivela dettagli Leggi anche: Sigourney Weaver difende Alien 3 di David Fincher: "È così diverso dai primi due, mi piace" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Alien, Sigourney Weaver conferma il nuovo film con Ellen Ripley! Ci stiamo lavorando; Sigourney Weaver: Ripley di Alien non voleva essere femminista, capii dopo che eravamo in anticipo sui tempi. Sigourney Weaver difende il suo ruolo in Una donna in carriera: "Non era la villain del film" - La star di Alien e Ghostbusters ha preso le difese del suo personaggio nel film con Melanie Griffith, non ritenendola la cattiva del film. movieplayer.it

Sigourney Weaver: "Ripley di Alien non voleva essere femminista, capii dopo che eravamo in anticipo sui tempi" - In giro per il mondo per promuovere Avatar: Fuoco e Cenere, Sigourney Weaver al Red Sea International Film Festival in Arabia Saudita ha riflettuto sulla sua mitica Ripley degli Alien. comingsoon.it

Alien, Sigourney Weaver: "Ripley mi ha insegnato che non serve un uomo che arrivi volando a salvarci" - La star di Avatar e del franchise di Ridley Scott ha sottolineato l'importanza del suo personaggio Ellen Ripley, non solo nella storia del cinema. msn.com

Sam Worthington, Zoe Saldaña e Sigourney Weaver illuminati dallo spirito di Eywa. Avatar: Fuoco e Cenere è al cinema. : Derrick Freske - facebook.com facebook

Sigourney Weaver potrebbe entrare a far parte del prossimo adattamento videoludico targato Prime Video; la star di Alien, infatti, sarebbe in trattative per unirsi al cast della nuova serie dedicata a #TombRaider. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.