Signorini torna in TV ma finisce malissimo | pubblico inferocito
Alfonso Signorini torna a in Tv e sorprende tutti: dopo l’intervista i telespettatori esplodono con fiumi di critiche. Scopri cosa è successo davvero. Hai visto Alfonso Signorini tornare in televisione e restare in silenzio proprio sul tema più caldo del momento? Dopo la bomba mediatica scoppiata attorno al suo nome, Signorini è stato ospite di Francesco Vecchi a Mattino 5 in un clima teso e pieno di aspettative, ma la sua risposta è stata totalmente inaspettata e sorprendente per molti. Invece di affrontare la bufera, di dare spiegazioni o anche solo di lanciare una frecciatina per chiarire qualche dubbio, il conduttore ha scelto una linea completamente diversa e inattesa. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Leggi anche: John Cena finisce la carriera in maniera umiliante, pubblico inferocito: gli scappa un sorrisetto
Leggi anche: “Aiuto, intervenite”. Grande Fratello, la serata finisce malissimo: furia in casa, pubblico scioccato (VIDEO)
Non finisce qui, Fabrizio Corona a telefono con Fiorello parla del caso Signorini; Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon dice la sua su Alfonso Signorini e finisce al centro delle polemiche; Signorini rompe il silenzio dopo le accuse choc di Corona (e va al contrattacco): cosa ha detto e cosa farà; Abusi di potere gay dopo il caso Corona-Signorini: giornalismo, gavetta e ricatti morali, Grazia Sambruna scoperchia il vaso di Pandora.
Signorini torna in tv dopo lo scandalo di Corona: cosa vuole dirci Pier Silvio Berlusconi con questa tattica? - Alfonso Signorini di nuovo in tv: con questo gesto, cosa vuole dirci Pier Silvio Berlusconi? donnapop.it
Caso Signorini, la strategia di Mediaset dopo le polemiche: Alfonso riappare in tv, cosa ha detto - Il conduttore e giornalista è riapparso oggi su Canale 5, ospite di Francesco Vecchi a Mattino 5. libero.it
Alfonso Signorini torna in tv dopo la bufera: silenzio sullo scandalo - Dopo giorni di polemiche, accuse e un’esposizione mediatica senza precedenti, Alfonso Signorini è tornato in televisione. comingsoon.it
Signorini torna in TV ma finisce malissimo: pubblico inferocito
Fabrizio Corona torna all’attacco e parla del “caso Signorini”, chiamando in causa Mediaset, Marina e Pier Silvio Berlusconi. Ecco cosa ha detto, parola per parola, nella sua ricostruzione. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.