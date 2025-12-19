Alfonso Signorini torna a in Tv e sorprende tutti: dopo l’intervista i telespettatori esplodono con fiumi di critiche. Scopri cosa è successo davvero. Hai visto Alfonso Signorini tornare in televisione e restare in silenzio proprio sul tema più caldo del momento? Dopo la bomba mediatica scoppiata attorno al suo nome, Signorini è stato ospite di Francesco Vecchi a Mattino 5 in un clima teso e pieno di aspettative, ma la sua risposta è stata totalmente inaspettata e sorprendente per molti. Invece di affrontare la bufera, di dare spiegazioni o anche solo di lanciare una frecciatina per chiarire qualche dubbio, il conduttore ha scelto una linea completamente diversa e inattesa. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Signorini torna in TV ma finisce malissimo: pubblico inferocito

