Signorini ancora nella bufera interviene Helena Prestes | come si schiera

Helena Prestes si schiera con fermezza al fianco di Alfonso Signorini, dimostrando il suo sostegno nel momento di turbolenza che lo coinvolge. La modella brasiliana, legata al conduttore da un rapporto di stima e affetto, conferma il suo appoggio pubblico, ribadendo la vicinanza a Signorini in un momento di grande attenzione mediatica e polemiche.

Tra chi prende posizione difendendo Alfonso Signorini c'è Helena Prestes. La modella brasiliana dimostra di volersi schierare apertamente dalla parte del conduttore, che l'ha accolta al Grande Fratello della passata edizione. In particolare, l'ex gieffina ritiene che sarebbe più opportuno evitare di condannare una persona sui social network, senza delle prove verificate. D'altronde lo stesso Signorini non ha ancora avuto modo di replicare e di svelare la sua versione dei fatti. Una guerra mediatica, questa, che vede il conduttore nel silenzio assoluto, con tutto in mano ai suoi legali. Ma vediamo insieme cosa scrive per lui Helena.

