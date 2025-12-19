Sicurezza stradale a Santa Margherita | l' intervento di Filomeno Di Popolo Psi
Il consigliere comunale del Psi, Filomeno Di Popolo, ha inoltrato una richiesta formale all'assessore alla Mobilità Rocco Galdi e all'Ufficio segnaletica per il potenziamento degli attraversamenti pedonali in via Guido Vestuti, nel quartiere di Santa Margherita. L'istanza riguarda il rifacimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Via ai nuovi lavori per migliorare la sicurezza stradale di Stazzo e Santa Maria degli Ammalati
Leggi anche: Rapporto DEKRA Sicurezza Stradale 2025. Daniele Sinibaldi, Presidente Anci Lazio e Sindaco di Rieti: “Sicurezza stradale è un dovere verso le nostre comunità"
Strade di montagna proseguono i lavori di messa in sicurezza; Proseguono i lavori per migliorare la viabilità in collina e montagna; Viabilità ad Anagni, da lunedì cambia tutto.
Sicurezza stradale a Santa Margherita: l'intervento di Filomeno Di Popolo (Psi) - Il consigliere socialista sollecita l'assessore Galdi per l'installazione di segnaletica luminosa nei pressi del Centro Pastorale e dei campi sportivi ... salernotoday.it
Finisce con l'auto in in fossato a Santa Margherita Belice, muore una donna - La vittima aveva 55 anni, all'arrivo dei soccorritori non c'era più niente da fare. agrigento.gds.it
Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato sulla Santa Margherita - Menfi: muore una donna di 55 anni - Una donna di 55 anni è deceduta in un incidente lungo la strada provinciale che collega Santa Margherita di Belice a Menfi. lasicilia.it
SICUREZZA A BOLOGNA Sicurezza stradale, uomo denunciato dalla Polizia Locale per minacce a pubblico ufficiale e per guida con patente revocata. È successo venerdì scorso in via Palagio Palagi. Fermato per un semplice controllo e sorpreso senza la pat - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.