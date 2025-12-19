Sicurezza stradale a Santa Margherita | l' intervento di Filomeno Di Popolo Psi

Il consigliere comunale del Psi, Filomeno Di Popolo, ha inoltrato una richiesta formale all'assessore alla Mobilità Rocco Galdi e all'Ufficio segnaletica per il potenziamento degli attraversamenti pedonali in via Guido Vestuti, nel quartiere di Santa Margherita. L'istanza riguarda il rifacimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

