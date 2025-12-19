Sicilia nuovi incentivi per interventi sull' edilizia residenziale Schifani | Misura di spinta per l' economia

La Sicilia promuove un nuovo impulso all’edilizia residenziale con incentivi dedicati a ristrutturazione, sicurezza ed efficienza energetica. Con uno stanziamento iniziale di 15 milioni di euro, la regione rafforza le politiche di sviluppo e crescita economica, puntando a migliorare la qualità delle abitazioni e a sostenere il settore edilizio in un quadro di programmazione più ampio.

La Regione Siciliana avvia una nuova fase delle politiche per la ristrutturazione, la sicurezza e l'efficienza energetica dell'edilizia residenziale, con un primo stanziamento di 15 milioni di euro che si inserisce in un quadro di programmazione più ampio. L'articolo 5 della manovra finanziaria.

