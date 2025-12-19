Siccità a Reggio Calabria l' allarme di Sorical | Situazione critica delle principali fonti idriche regionali

La Calabria è alle prese con una grave siccità che sta compromettendo le risorse idriche della regione. Sorical lancia l’allarme sulla situazione critica delle principali fonti, evidenziando l’impatto sulla disponibilità di acqua potabile e la necessità di intervenire rapidamente per tutelare le comunità e l’ambiente.

La Calabria sta attraversando una fase di grave e persistente siccità, con effetti significativi sulla disponibilità delle risorse idriche destinate all'uso potabile in numerosi territori regionali. I dati aggiornati della Sorical evidenziano cali rilevanti delle portate in diversi schemi.

Reggio assediata dai rifiuti, l'allarme dei cittadini - Il nostro tour nelle zone della città i più colpite dal fenomeno, che si trovano anche nel centro della città.

Siccità persistente in Calabria, risorse idriche in forte calo in tutte le province: La Calabria sta attraversando una fase di grave e persistente siccità, con effetti sempre più evidenti sulla disponibilità di acqua potabile in numerosi territori regionali. A lanciare l’alla - facebook.com facebook

