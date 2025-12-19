Si sono ritrovati i discendenti della storica famiglia Cinti ’Cerescià’

I discendenti della famiglia Cinti ’Cerescià’ si sono riuniti, dando vita a un ricco albero genealogico. Un percorso tra radici profonde e memorie condivise, che testimonia l’importanza di un legame indissolubile con Fermo e la sua storia. Un momento di riflessione e celebrazione delle origini, che rinnova il senso di appartenenza e identità di una famiglia che ha lasciato un’impronta duratura nel territorio.

Un immenso albero genealogico, per ricostruire la storia di una famiglia profondamente legata a Fermo. Si sono ritrovati tutti insieme i discendenti della storica famiglia Cinti, unite generazioni intere che hanno vissuto una giornata di ricordi e di sorrisi. Racconta Marianna Cinti: "La famiglia Cinti nel 1826, anno di nascita di Luigi, risulta essere residente in zona Girola. Per ora non sono state fatte ricerche sugli anni precedenti. I discendenti, che tutti conoscono con il soprannome di Cerescià, sono rimasti a vivere nel territorio fermano tranne una nipote di Luigi che è migrata in Argentina alla fine del 1800 e alcuni pro-pro-pro nipoti che si sono trasferiti in altre parti d'Italia e anche all'estero.

