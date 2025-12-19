si schianta contro una casa abbandona il suv distrutto e fugge a piedi

Un impatto improvviso interrompe il silenzio della notte a Montichiari, dove un SUV si schianta contro una casa. L’automobile viene abbandonata distrutta, mentre il conducente fugge a piedi, lasciando dietro di sé un mistero che scuote la tranquilla zona di via Cerlungo e via Santa Gianna Beretta Molla. Un episodio inquietante che solleva domande e richiede risposte.

Un boato nel silenzio della notte, ma nessuno lo ha avvertito: un’auto si sé schiantata contro le pareti di uno stabile all’incrocio tra via Cerlungo, via Abate Fracassino e via Santa Gianna Beretta Molla a Montichiari. Nessuna richiesta d’aiuto immediata, nessun testimone a dare l’allarme. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

